مانشستر سيتي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنهى صفقة الفرنسي بينجامين ميندي، الظهير الأيسر لفريق موناكو، مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

وأضافت «ذا صن» أن ميندي صاحب الـ 22 عامًا، الذي إنضم إلى موناكو الصيف الماضي من مارسيليا، سيكون البديل لمواطنه جايل كليشي، بعد أن غادر الأخير صفوف السيتي بعد 6 سنوات قضاها داخل أروقة استاد الاتحاد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بينجامين ميندي، سينضم للسيتي، لمدة 4 مواسم مع خيار التمديد لموسم خامس، مقابل 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وتابعت «ذا صن» بأن بعد تلك الصفقة أنفق الإسباني بيب جوارديولا، نحو 120 مليون جنيه استرليني هذا الأسبوع، بعد أن ضم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب موناكو الفرنسي، مقابل 44 مليون جنيه استرليني، كما ضم البرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس، حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، مقابل 34.89 مليون جنيه استرليني، مايعادل 40 مليون يورو.