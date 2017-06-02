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زيدان يستدعي كتيبته كاملة لحسم نهائي دوري الأبطال

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زيدان يستدعي كتيبته كاملة لحسم نهائي دوري الأبطال زيدان يستدعي كتيبته كاملة لحسم نهائي دوري الأبطال

التحرير

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، المقامة غدًا السبت، بملعب ميلينيوم ستاديوم بمدينة كارديف، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت استدعاء جميع اللاعبين الـ25. 

وفيما يلي قائمة الفريق: 

حراسة المرمى: فرانسيسكو كيكو كاسيا - كايلور نافاس - روبن يانيز. 

خط الدفاع: كارفاخال - بيبي -  راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - كونتراو - دانيلو. 

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خط الوسط: كروس - خاميس - كاساميرو - كوفاسيتش - مودريتش - أسينسيو - إيسكو - إينزو زيدان. 

خط الهجوم: رونالدو - بنزيما - بيل - فاكسويز - ماريانو - موراتا. 

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التحرير

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