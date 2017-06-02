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ليفربول يتوصل لاتفاق مع محمد صلاح

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ليفربول يتوصل لاتفاق مع محمد صلاح ليفربول يتوصل لاتفاق مع محمد صلاح

التحرير

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ذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب من التوقيع مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي روما.

وقدم الدولي المصري صاحب الـ24  موسمًا رائعًا مع نادي العاصمة «روما»، بعد انضمامه بشكل دائم للجيلاروسي من صفوف تشيلسي مقابل 13 مليون جنيه استرليني.

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وأشارت «كالتشيو ميركاتو» إلى أن على الرغم من رفض إدارة روما عرض مقدم من ليفربول بـ 28 مليون جنيه استرليني، إلا أن الريدز توصلوا لاتفاق مع محمد صلاح على البنود الشخصية له، وأكدت في الوقت ذاته أن الجيلاروسي يعتقدون أن قيمة صلاح تقدر بـ35 مليون جنيه استرليني.

وتابعت الصحيفة الإيطالية بأن يورجن كلوب، معجب كثيرًا بأداء محمد صلاح، الذي أحرز 15 هدفًا الموسم الماضي، ويسعى لإعادته بشكل أقوى للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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التحرير

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