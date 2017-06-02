بالصور.. لليوم الثاني.. استمرار أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل
بالصور.. لليوم الثاني.. استمرار أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل
12:00 م الجمعة 02 يونيو 2017
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
واصلت الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ومديرية الأمن وشركة المقاولون العرب، اليوم الجمعة، أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل، وذلك لليوم الثانى على التوالي.
وكان عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الأزاريطة انهار، فجر أمس، ما أدى إلى حدوث ميل شديد بالعقار الملاصق له المكون من 13 طابقا، وذلك دون حدوث إصابات.
ووفقا لقرار اللجنة الهندسية التى تضم 8 أساتذة من كلية الهندسة وممثلين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث كيفية هدم العقار، تقرر أن تكون عملية الهدم يدوية بشكل تدريجى بدءا من الأدوار العلوية.
وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن عملية الهدم تجرى بشكل حذر، مشيرا إلى احتمالية انهيارالمبنى في أي وقت، وهو ما استدعى عمل كردون أمني موسع تحسبا لأي موقف.
وأضاف المحافظ:" إذا هدمنا 4 أدوار سنتمكن من تغيير محور ارتكاز العقار بصورة كبيرة، وسنعمل علي مدار 24 ساعة، بعد أن جرى فصل كافة المرافق، كما أن هناك غرفة عمليات لن توقف مهامها".
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