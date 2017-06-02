بالصور.. لهذا السبب مطار طوكيو الأنظف في العالم

كتب - هشام عواض:

يعتبر مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو، أحد أكبر مطارات العالم وأفضلها، وأكثرها ازدحامًا حيث يستقبل سنويًا أكثر من 75 مليون راكب.

ومطار هانيدا هو أحد المطارين الدوليين في طوكيو ويتميز بمستوى الخدمة والترفية والتسوق ومستوى النظافة الذي يجعله الأفضل في العالم، بحسب موقع "business insider".

ويعمل في مطار هانيدا 600 عامل نظافة على مدار اليوم في همة ونشاط، ويجعلون المطار هو الأنظف على مستوى العالم، مما أكسب المطار سمعة حسنة.

تقول "ساتشيكو سوزوكي، وهي عاملة نظافة في المطار، إنها سعيدة بعملها ضمن فريق النظافة في المطار، ولديها القدرة على اكتشاف الأماكن المتسخة بسهولة"، بحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمطار هانيدا الدولي.

وأضافت "سوزوكي"، إنها تعمل بجد وتعتني بأدق التفاصيل وذلك مع اقتراب موعد إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وأنها ترغب بأن يكون الجميع مسروين عند استخدام مرافق المطار العامة.

وتابعت، "نحن رقم واحد على مستوى العالم، لكني لازلت أريد التأكد من خلو أماكن المطار من البقع المتسخة.