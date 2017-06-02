«الرى»: 4 مليون جنيه لتجديد كباري المشاه بقنا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تسلم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول مشروعات الموارد المائية بمحافظة قنا، والتى تستهدف رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ علي المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية، وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه الي النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

شاهد أيضا

أوضح التقرير قيام قطاع الري ممثلًا في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنــــــــا بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي شملت انشاء وإحلال وتجديد وإنشاء 8 كباري وانشاء (2) كوبري مشاه تخدم تلك الكباري والاعمال الصناعية والقناطر والحجوزات زمام (178360) فدان وقد بلغت التكلفة الاجمالية لهذه الكباري والأعمال الصناعية والحجوزات والقناطر نحو 4 مليون جنيه.