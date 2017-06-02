تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، اليوم الجمعة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 20 32

الإسكندرية 20 28

مطروح 19 27

بورسعيد 21 28

دمياط 21 27

بلطيم 19 28

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 33

العريش 17 32

نخل 12 30

طابا 16 31

الطور 21 30

مرسى علم 26 32

الغردقة 26 33

شرم الشيخ 26 34

رفح 16 31

شاهد أيضا

كاترين 14 27

سيوة 20 33

المنيا 20 33

الفيوم 21 33

رأس سدر 21 33

أبو سمبل 25 39

وسط الدلتا 20 31

أسيوط 20 34

سوهاج 21 35

الأقصر 23 37

أسوان 25 38

شلاتين 24 34

حلايب 26 31

الوادي الجديد 23 36

قنا 24 36

نويبع 23 30

السلوم 17 27