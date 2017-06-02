أخبار عاجلة

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي» -
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

Google+ Print
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، اليوم الجمعة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 20 32

الإسكندرية 20 28

مطروح 19 27

بورسعيد 21 28

دمياط 21 27

بلطيم 19 28

الإسماعيلية 17 32

السويس 18 33

العريش 17 32

نخل 12 30

طابا 16 31

الطور 21 30

مرسى علم 26 32

الغردقة 26 33

شرم الشيخ 26 34

رفح 16 31

شاهد أيضا

كاترين 14 27

سيوة 20 33

المنيا 20 33

الفيوم 21 33

رأس سدر 21 33

أبو سمبل 25 39

وسط الدلتا 20 31

أسيوط 20 34

سوهاج 21 35

الأقصر 23 37

أسوان 25 38

شلاتين 24 34

حلايب 26 31

الوادي الجديد 23 36

قنا 24 36

نويبع 23 30

السلوم 17 27

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

وكيل الكنيسة الكاثوليكية بأستراليا: جئنا لتشجيع السياحة في مصر أم الدنيا

وكيل الكنيسة الكاثوليكية بأستراليا: جئنا لتشجيع السياحة في مصر أم الدنيا

مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

رجل يعتدي على أم وطفلها في الشارع! شوف رد فعل المصريين عليه! #الصدمة #رمضان_يجمعنا

رجل يعتدي على أم وطفلها في الشارع! شوف رد فعل المصريين عليه! #الصدمة #رمضان_يجمعنا