«الزراعة»: تحصين 4.5 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور

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كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي عدد الدواجن التي تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية وإنفلونزا الطيور خلال الشهر الماضي، بلغ نحو 4 ملايين و584 ألفا و166 طائرا.

وأوضح التقرير تحصين نحو 2 مليون و844 ألفا و409 طيور ضد مرض إنفلونزا الطيور لقطاع الأهالى، فضلاً عن مليون و739 ألفا و757 طائرا تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية المختلفة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المزارع التي تمت معاينتها خلال نفس الشهر بلغ نحو 2223 مزرعة، حيث شملت المعاينة كافة الإجراءات الوقائية، والإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المصابة وتطهير المزارع والمعدات.

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وقالت وزارة الزراعة في بيان اليوم الجمعة، إنه يجرى حاليا عمل الحملات الإرشادية والتوعية للمربين في كافة القرى بالمحافظات المختلفة، لإحكام السيطرة على الأمراض، كذلك تتولى الهيئة إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمن الحيوى.

من جانبه شدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمنع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، وذلك ضمن خطتها لاحتواء المرض والتقليل من آثاره السلبية على الثروة الداجنة والمواطنين من حيث المراقبة الوبائية للمرض في كل المحافظات، واتخاذ أعلى درجات الحذر ومتابعة وترصد الموقف الوبائى للمرض أولا بأول.