أخبار عاجلة

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي» -
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال أبريل الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال أبريل الماضي

11:38 ص الجمعة 02 يونيو 2017

الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال أبريل الماضي

الدواجن التي تم تحصينها ضد أنفلونزا الطيور

كتب - أحمد مسعد:
كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي عدد الدواجن التي تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية وأنفلونزا الطيور، خلال الشهر الماضي، بلغ حوالي 4 ملايين و584 ألفا و166 طائرا.

وأوضح التقرير تحصين حوالي 2 مليون و844 ألفا و409 طيور ضد مرض أنفلونزا الطيور لقطاع الأهالى، فضلاً عن مليون و739 ألفا و757 طائرا تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية المختلفة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المزارع التي تمت معاينتها خلال الشهر نفسه بلغ حوالي 2223 مزرعة، حيث شملت المعاينة كافة الإجراءات الوقائية، والإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المصابة وتطهير المزارع والمعدات.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجرى حالياً عمل الحملات الإرشادية والتوعية للمربين في كافة القرى بالمحافظات المختلفة، لإحكام السيطرة على الأمراض، كذلك تتولى الهيئة إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع، التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمن الحيوى.

وشدد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمنع انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، وذلك ضمن خطتها لاحتواء المرض والتقليل من آثارة السلبية على الثروة الداجنة والمواطنين من حيث المراقبة الوبائية للمرض في كل المحافظات واتخاذ أعلى درجات الحذر ومتابعة وترصد الموقف الوبائى للمرض أولاً بأول.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزراعة تسابق الزمن لحصر بيانات

    الزراعة تسابق الزمن لحصر بيانات "تعديات الأراضي" لعرضها على الرئيس

    أخبار
  • خاص| ننشر الحصيلة النهائية لأراضي الدولة المستردة بوزارة الزراعة

    خاص| ننشر الحصيلة النهائية لأراضي الدولة المستردة بوزارة الزراعة

    أخبار
  • الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان قمح.. و125 ألف فدان فول بلدي

    الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان قمح.. و125 ألف فدان فول بلدي

    أخبار
  • 5 دول عربية وإفريقية تتعاقد مع مصر 200 ألف شتلة وتقاوي

    5 دول عربية وإفريقية تتعاقد مع 200 ألف شتلة وتقاوي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف واجهت علا الفارس

    كيف واجهت علا الفارس "سحلية" رامز تحت الأرض - فيديوفنون

  • هل مستوردو السيارات في ورطة بعد قرار وزير التجارة والصناعة؟

    هل مستوردو السيارات في ورطة بعد قرار وزير التجارة والصناعة؟سيارات

  • عبادة إذا لم يؤدها المسلم تكون سبب في غضب الله عليه.. فما هي؟

    عبادة إذا لم يؤدها المسلم تكون سبب في غضب الله عليه.. فما هي؟إسلاميات

  • كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صور

    كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صورأخبار

  • ليلة سقوط

    ليلة سقوط "البيچ بوس".. الأمن طارده ٦ ساعات وضبطه بحوزته ٣٤٨ قطعة آثارأخبار

  • صراخ مذيعة mbc مع رامز جلال في

    صراخ مذيعة mbc مع رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب