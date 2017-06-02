الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال أبريل الماضي
الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال أبريل الماضي
11:38 ص الجمعة 02 يونيو 2017
الدواجن التي تم تحصينها ضد أنفلونزا الطيور
كتب - أحمد مسعد:
كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي عدد الدواجن التي تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية وأنفلونزا الطيور، خلال الشهر الماضي، بلغ حوالي 4 ملايين و584 ألفا و166 طائرا.
وأوضح التقرير تحصين حوالي 2 مليون و844 ألفا و409 طيور ضد مرض أنفلونزا الطيور لقطاع الأهالى، فضلاً عن مليون و739 ألفا و757 طائرا تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية المختلفة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المزارع التي تمت معاينتها خلال الشهر نفسه بلغ حوالي 2223 مزرعة، حيث شملت المعاينة كافة الإجراءات الوقائية، والإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المصابة وتطهير المزارع والمعدات.
وقالت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجرى حالياً عمل الحملات الإرشادية والتوعية للمربين في كافة القرى بالمحافظات المختلفة، لإحكام السيطرة على الأمراض، كذلك تتولى الهيئة إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع، التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمن الحيوى.
وشدد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمنع انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، وذلك ضمن خطتها لاحتواء المرض والتقليل من آثارة السلبية على الثروة الداجنة والمواطنين من حيث المراقبة الوبائية للمرض في كل المحافظات واتخاذ أعلى درجات الحذر ومتابعة وترصد الموقف الوبائى للمرض أولاً بأول.
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