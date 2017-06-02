فعاليات اليوم.. محمود التهامي في "الأمير طاز" وعروض أطفال بقصور الثقافة

كتبت-نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، اليوم الجمعة، حيث يقيم صندوق التنمية الثقافية، حفلاً فنيًا للشيخ محمود ياسين التهامي بقصر الأمير طاز، إضافة إلى عرض الأرجوز وخيال الظل ببيت السحيمي، والعرض المسرحي "سلم نفسك" وغنا مصر لاستوديو مركز الإبداع الفنى، بمركز إبداع القاهرة، تبدأ العروض الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برنامج احتفالاتها بليالي رمضان بمسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز، مجموعة من العروض الفنية لفرق قصور الثقافة لأغاني الأطفال والغربية والحرية للفنون الشعبية، وبمسرح الشاعر تقدم السيرة الشعبية إلى جانب فقرة غناء ريفي، إلى جانب إقامة عدد كبير من الورش الفنية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في فنون والزجاج المعشق والخيامية والسجاد والكليم والحلي، أما بوكالة بازرعة تعقد ندوة بعنوان "شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم" يتحدث فيها الكاتبة الكبيرة إقبال بركة، إضافة إلى إقامة احتفالية لتكريم الناقد الراحل الدكتور عبد المعم تليمة، إلى جانب الأمسية الشعرية الثالثة بمشاركة عدد كبير من شعراء الإقليم بمصاحبة الفنان عهدي شاكر.

كما يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، ضمن فعاليات الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تحت عنوان "أهلا رمضان" مجموعة من الورش الفنية والأدبية للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عروض خيال الظل والأرجوز والساحر، وعرض مسرحية "مصر البيت الكبير" بطولة أحمد ماهر وأحمد الكحلاوي وبثينة رشوان، يليه عرض فني لفرقة مملكة الفرسان بعنوان "شقاوة مع جدو"، وعرض فني لفرقة محمد عزت وإنجي توفيق، تبدأ العروض بالحديقة الساعة الثامنة مساءً.