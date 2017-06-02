وزير الإسكان: تحديد رسوم النظافة بالمدن الجديدة من 4 إلى 30 جنيهًا

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تحديد رسوم النظافة بالمدن الجديدة فى ضوء أحكام القانون رقم 138 لسنة 1967، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005، وكذا المصاريف الإدارية لأعمال الصيانة.

وأوضح زير الإسكان - في بيان اليوم الجمعة - أن الموافقة نصت على تحديد رسوم النظافة طبقاً لما ورد بالمادة رقم 8 بالقانون رقم 10 لسنة 2005 وفقاً للتالى: 4 جنيهات للوحدة بالإسكان المنخفض، و5 جنيهات للوحدة بالإسكان الاقتصادى وإسكان الشباب، و8 جنيهات للوحدة بالإسكان المتوسط، و15 جنيها للوحدة بالإسكان المتميز والفيلات، و30 جنيها للوحدات الإدارية والمحال، والأراضي الفضاء المستغلة، والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات الخاصة، والأراضي الصناعية.

وأوضح أنه يتم تحصيل مصاريف صيانة واستهلاك للمناطق الصناعية (كهرباء، طرق، مزروعات، مياه، غيرها) بواقع 50 قرشا/م2 سنويا، على أن يتم الالتزام بالآتى: يتم تحصيل الرسم الشهرى اعتباراً من تاريخ شغل الوحدة أو العقار (تاريخ إدخال الكهرباء)، وإنشاء صندوق للنظافة بكل جهاز مدينة طبقاً لأحكام القانون رقم (138) لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005 يودع فيه عائد الرسم وحصيلة الغرامات والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من القانون، وعائد أعمال تدوير المخلفات، والمطالبة الدورية بمديونيات النظافة حرصاً على عدم خضوعها للتقادم الخمسى، مع تكليف الإدارة القانونية بكل جهاز باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل جميع المديونيات السابقة، وإعداد بروتوكول مع شركات توزيع الكهرباء، أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بكل مدينة لتحصيل رسوم النظافة من قبل أى من الشركتين، بالنسبة لكافة العقارات والوحدات والأراضى، على أن يتم توريد تلك المبالغ لجهاز كل مدينة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق أيضاً طلب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتخصيص مساحة 50 فداناً، لاستخدامها كمقابر صدقة لغير القادرين في منطقة المقابر بمدينة القاهرة الجديدة، وجاءت الموافقة على تخصيص مساحة 50 فداناً، تحت العجز والزيادة ووفقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرحلة الثانية من الموقع الكائن جنوب طريق القطامية / العين السخنة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بمقابل انتفاع لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة مقابر صدقة لغير القادرين في منطقة المقابر بمدينة القاهرة الجديدة، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الانتفاع، واستكمال الإجراءات في ضوء القانون رقم (5) لسنة 1966 فى شأن الجبانات وتعديلاته وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف وزير الإسكان: تمت الموافقة كذلك على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من بعض ملاك قطع الأراضي بمنطقة الـ550 فداناً بالامتداد الشرقي بمدينة الشيخ زايد، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2003، لاعتماد المخطط التفصيلي لقطع الأراضي المخصصة لهم.