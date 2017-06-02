الجيش التركي : مقتل 92إرهابيا في غضون أسبوع

انقرة - (د ب ا):

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية في بيان ،اليوم الجمعة، أن 92 إرهابيا قتلوا في تركيا بين 25 مايو ويونيو.

ووفقا للبيان،الذي اوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية ،أدت العمليات ضد حزب العمال الكردستانى في 10 ولايات شرقي وجنوب شرقي تركيا إلى مقتل 92 إرهابيا .

وأضاف البيان أنه تم تدمير ما لا يقل عن 55 مأوى ومستودعا، وتم ضبط العديد من الاسلحة، بما فى ذلك صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وقاذفات صواريخ ومدافع الرشاشة واسلحة مشاة وقنابل يدوية.

وتابع البيان أنه خلال نفس الفترة التى امتدت سبعة أيام، قتل 23 جنديا تركيا، من بينهم 13 قتلوا في شرناق في حادث تحطم طائرة مروحية اسفر أيضا عن إصابة 11 آخرين.

كانت الطائرة المروحية من طراز اس 532 كوجار قد تحطمت فى وقت متأخر من يوم الاربعاء بعد أن اصطدمت بخطوط الكهرباء بعد اقلاعها من قاعدة في سنوبا في منطقة اولودير. وكان الجنرال أيدوجان أيدين من بين الذين القتلى في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم أفراد أمن ومدنيون، قد لقوا حتفهم منذ أن استأنف حزب العمال الكردستانى، الذى ادرجته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، حملة مسلحة في يوليو عام 2015بعد توقف دام عامين بعد انطلاق عملية السلام الداخلي بين الحكومة والحزب.