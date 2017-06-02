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الشرطة الفيتنامية تعلن ضبط أكبر عصابة للمخدرات على الاطلاق

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مصراوي Masrawy

الشرطة الفيتنامية تعلن ضبط أكبر عصابة للمخدرات على الاطلاق

11:35 ص الجمعة 02 يونيو 2017

الشرطة الفيتنامية تعلن ضبط أكبر عصابة للمخدرات على الاطلاق

الشرطة الفيتنامية

هانوي - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الجمعة ضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات على الاطلاق في البلاد، ومصادرة كميات من مخدر "ميثيلينيديوسكي ميثامفيتامين" (إم.دي.إم.إيه)المعروف شعبيا باسم أقراص "النشوة".

وقالت وكالة الانباء الفيتنامية إن الشرطة في مدينة هو شي مينه اعتقلت أمس الخميس أكثر من 20 شخصا خلال مداهمات على 13 من مختبرات المخدرات.

وصادرت الشرطة 500 ألف من أقراص النشوة و120 كيلوجراما من مسحوق المخدرات وعشرة مليارات دونج فيتنامي (440 ألف دولار أمريكي) في صورة أموال نقدية وسبع سيارات.

ونقل موقع "في.إن.اكسبرس" عن مصادر بالشرطة قولها إن الشخص الذي يشتبه أنه زعيم عصابة المخدرات ويدعى فان كينه دونج 36 عاما سجن في عام 2008، بسبب حيازة مخدرات قبل أن يهرب ويؤسس عصابة خاصة به لانتاج المخدرات مع أقربائه.

وتحت اسم مزيف، أسس تمارس نشاطها في هو شي مينه وهانوي ومراكز إقليمية أخرى تقع بالاساس في جنوب فيتنام، قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى في إبريل الماضي.

وذكر تقرير لموقع "في.إن اكسبرس" أن العصابة باعت حوالي 200 ألف قرص تحتوي على مادة (إم.دي.إم.إيه)منذ أوائل عام 2016 .

وتطبق فيتنام بعضا من أكثر القوانين المتعلقة بالمخدرات صرامة في العالم، حيث يواجه المدانون بإنتاج أو بيع أكثر من 300 جرام من المخدرات المحظورة عقوبة الاعدام.

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