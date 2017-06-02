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اليونان تغلق معسكر غير رسمي للمهاجرين في مطار أثينا القديم

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مصراوي Masrawy

اليونان تغلق معسكر غير رسمي للمهاجرين في مطار أثينا القديم

11:32 ص الجمعة 02 يونيو 2017

اليونان تغلق معسكر غير رسمي للمهاجرين في مطار أثينا القديم

مطار أثينا القديم

أثينا- (د ب أ):

بدأت السلطات اليونانية اليوم الجمعة إخلاء مخيم كبير غير رسمي للمهاجرين من مطار أثينا القديم ونقل المهاجرين إلى منشآت بديلة منظمة.

وعملت الشرطة إلى جانب مسؤولين من المنظمة الدولية للهجرة ومترجمين معا في مجمع مطار "الينيكون" المتوقف عن العمل لنقل ما يتراوح ما بين 500 و600 شخص إلى مخيم جديد على بعد 90 كيلومترا شمال أثينا.

وعندما أعلنت الخطة لاغلاق المخيم الاسبوع الماضي، كان عدد المهاجرين بالمخيم يزيد ثلاثة أضعاف عن العدد الحالي.

ومن المفترض أن يكون بعض المهاجرين قد غادروا من تلقاء أنفسهم في غضون تلك الفترة.

وكان مجمع مطار "الينيكون" يخدم العاصمة اليونانية لمدة ستة عقود، حتى إغلاقه في عام 2001 .

وبدأ المهاجرون في الاستقرار هناك في ذروة أزمة الهجرة التي استمرت عامي 2015 و2016 وتقطعت السبل بمعظمهم منذ أن أغلقت دول البلقان حدودها مع اليونان قبل 15 شهرا.

ويعيش 62 ألف لاجئ ومهاجر حاليا في اليونان.

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