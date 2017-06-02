توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقي

من هي "زها حديد" التي يحتفل "جوجل" اليوم بذكرى تكريمها؟

كتب- علي أحمد:

قد تعتقد للوهلة الأولى أن صاحبة هذه الصور شابة في العقد الثالث أو الرابع على أقصى تقدير، إلا أن "كارولين هارتز" جدة على مشارف السبعين.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة سيدة أذهلت الجميع بسبب أن شكلها ولياقتها لا تعبر إطلاقا عن سنها الحقيقي.

وكشفت "كارولين هارتز" عن الأسباب وراء الصحة الجيدة التي تتمتع بها، وظهورها كفتاة في مقتبل الشباب على الرغم من أنها جدة في السبعين، حيث قالت إنها توقفت عن تناول السكريات والحلويات منذ 28 عاماً بعد أن كانت مدمنة لتناولها، وذلك بعدما تم تحذيرها من خطورة إصابتها بمرض السكري.

وأضافت "هارتز" أن النوم الجيد منحها صحة وجعلها تبدو في سن الشباب، لافتة إلى أنها مواظبة على النوم 8 ساعات يومياً.

وأشارت السيدة السبعينية إلى أنها تحرص كذلك على تناول البروتين مع كل وجبة وخاصة الإفطار حيث يتيح لها ذلك التوقف عن تناول الحلويات والأطعمة غير الصحية، مضيفة أنها لا تحرم نفسها من تناول بعض المأكولات والمشروبات طالما كان ذلك بكميات مناسبة.