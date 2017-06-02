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"عرفات" يعلن خطة النقل استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

"عرفات" يعلن خطة النقل استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

11:24 ص الجمعة 02 يونيو 2017

هشام عرفات وزير النقل

كتب - عبد الله قدري:
أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تعليمات لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة بدء امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل.

وطالب وزير النقل في بيان اليوم الجمعة، قيادات المترو بضرورة التنسيق الكامل مع شرطة النقل، لتأمين المرفق الحيوي والعمل على انتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر، وعلى النظام داخل المحطات، ومتابعة حالة كل محطة من حيث كثافة الركاب بالمحطات لسرعة التعامل مع الزحام بالمحطات لخدمة طلاب الثانوية العامة.

كما وجه عرفات بإصدار تعليمات لقائدي القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل، وإتاحة فرصة أكبر للركاب في الصعود والنزول وبما لا يتعارض مع التشغيل.

وشدد الوزير على قيادات السكك الحديدية بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط ، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات ، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

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