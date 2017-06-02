سروجى سيارات يقتل سمكرى بسبب 50 جنيهًا بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقى سروجى سيارات مصرعه على يد سمكرى سيارت، اليوم الجمعة، فى مشاجرة بسبب الخلاف على ٥٠ جنيه بشبرا الخيمة.

تلقى، اللواء انور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيهم بلاغًا من مستشفى ناصر العام بوصول، "بدر م" 27 عاما، سروجى سيارات، ومقيم عزبة الجوهرى دائرة القسم، جثه هامده، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهه اليسري، وآخر قطعى بالذقن من الجهه اليسري، وأعلى الرقبه من الخلف بالجهة اليسرى.

وبانتقال الأمن وبسؤال كلاً من، والد المتوفى "م. م" 57 عاما سروجى سيارات، ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكه، وشاهد على الواقعة يدعى "م.ج.ع" 29 عاما، ومقيم عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قررا بحدوث مشاده كلامية بين المجنى عليه وكلاً من، "أ. أ" سمكرى سيارات ومقيم عزبة الجوهري دائرة القسم، و"ر.أ" شقيق الأول، المقيم ذات العنوان، وذلك حال سيره من أمام الورشه الخاصه بالمتهمين الكائنه بعزبة الجوهرى دائرة القسم، بسبب الخلاف حول مبلغ مالى 50 جنيه مدين بها المجنى عليه للمتهمين، نظير إصلاح إحدى السيارات، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم الأول على المجنى عليه بسلاح أبيض " مطواه " محدثين به إصابات وفرا هاربين.

وضبط المقدم أحمد عصر، وضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم الأول "أحمد ا" 21 عاما، سمكرى سيارات، ومقيم بعزبة رستم دائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بإصابته المجنى عليه، مستخدماً قطعه من الصاج، وذلك لسابقة تعدي المجنى عليه على والده بالضرب.

وضبطت القوات داخل ورشة المتهم سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال قسم أول شبرا الخيمه تاريخه ملحقاً بالمحضر الأصلى.