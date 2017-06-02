السيطرة على حريق بمخبز بلدي في البحيرة
السيطرة على حريق بمخبز بلدي في البحيرة
11:17 ص الجمعة 02 يونيو 2017
السيطرة على حريق
البحيرة – أحمد نصرة:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، على حريق نشب، اليوم الجمعة، بمخبز بلدى بناحية، قرية التوفيقية، مركز إيتاي البارود، دون حدوث إصابات.
جرى الدفع بسيارات الإطفاء، ليتبين نشوب الحريق بسير نقل الخبز بمخبز بلدى ملك سيدة تدعى انتصار فارس غانم، 55 عاما - ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، وجرى السيطرة عليه وإخماده، ونتج عنه إتلاف السير وكمية من العجين.
بسؤال رضا محمد يوسف تركى، 39 عامًا - المدير المسئول عن المخبز ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث تسرب بخراطيم السولار الموصله للسير، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
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