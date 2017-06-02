ضبط صياد هارب من حكمين بالسجن 13 سنة في قضية مركب رشيد

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الجمعة، صياد هارب من حكمين بالسجن 13 سنة، بتهمة القتل الخطأ والنصب على الركاب فى قضية غرق مركب رشيد.

وكان ورد بلاغ من مباحث الأموال العامة، إلى مركز شرطة رشيد، اليوم الجمعة، مفاده ضبط " رمزي .ا.س" 34 عاما – صياد، ومقيم مطوبس، كفر الشيخ "أحد المتهمين فى قضية غرق مركب رشيد" حال تواجده بمدينة الرحاب، بالقاهرة والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى القضية المشار إليها بتهمة القتل الخطأ، و3 سنوات بـ"النصب والاحتيال" على ركاب المركب.

كانت محكمة جنح رشيد بالبحيرة، حكمت بالسجن بعقوبات تتراوح بين سنتين و 13 سنة لـ 56 متهماً وبراءة سيدة في قضية غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد، بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب " الرزق بإذن الله " فى الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين"غزال الجديدة" و "الحاج فتحى عابدين" بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.

ولقى 203 أشخاص مصرعهم في حادث غرق مركب رشيد، في سبتمبر الماضي، بعد انتشال جثثهم بمعرفة فرق البحث وقوارب صيد خاصة بالأهالي، فيما نجحت جهود الإنقاذ في إنقاذ 158 شخصاً.