الصحة: توريد 30 جهاز أشعة مقطعية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توريد 30 جهاز حديث للأشعة المقطعية بمستشفيات الوزارة بـ 18 محافظة من محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه "تم توفير الأجهزة من خلال الشراء المجمع (مناقصة برلين)، والتي وفرت الكثير من المبالغ المالية لوزارة الصحة وعلى الخزانة العامة للدولة"، مشيرًا إلى سعى الوزارة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في محافظتهم وتخفيف العبء عن كاهل المريض.

وأوضحت الدكتورة عبير المغاوري، مستشار وزير الصحة للأشعة، أنه تم توزيع الأجهزة وفقًا للمناطق الأكثر احتياجًا والتي تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين، ففي محافظة القاهرة تم توريد 3 أجهزة إلى مستشفيات المنيرة، وجراحات البساتين، ودار الشفا، وفي الجيزة تم توريد جهازين إلى مستشفيات الشيخ زايد التخصصي، والهرم، وبالمنوفية تم توريد جهازين إلى السادات المركزي، وجراحات المخ والأعصاب، وبالشرقية تم توريد جهاز إلى مستشفى الزقازيق العام، فيما تم توريد 3 أجهزة إلى مستشفيات محافظة الدقهلية وهي دكرنس العام، والسنبلاوين، وبلقاس، وفي محافظة الفيوم تم توريد جهاز لمستشفى الفيوم للتأمين الصحي، وبالإسكندرية جهاز بمستشفى مبرة الاسكندرية.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أنه في محافظة البحيرة تم توريد 3 أجهزة إلى مستشفيات أبو المطامير، وحوش عيسى، وأبو حمص، وفي دمياط تم توريد جهازين إلى مستشفيات طوارئ كفر سعد، ودمياط العام، وفي كفر الشيخ تم توريد جهازين إلى مستشفيات كفر الشيخ العام، وكبد كفر الشيخ، والمنيا جهازين بمستشفيات طوارئ الشيخ فضل، والمنيا العام، وأسيوط جهاز بمستشفى الإيمان العام، والأقصر جهازين بمستشفى أرمنت، والأقصر الدولي، والبحر الأحمر جهاز بمستشفى شلاتين، وأسوان جهاز بمستشفى أسوان الجديدة، ومطروح جهاز بمستشفى النجيلة، وجنوب سيناء جهاز بمستشفى رأس سدر المركزي، وشمال سيناء تم توريد جهازين إلى مستشفيات بئر العبد، والشيخ زويد (القديم).