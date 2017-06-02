مظاهرة حاشدة في أفغانستان احتجاجا على هجوم كابول الوحشي

كابول - أ ش أ

شهدت العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة، مظاهرة ضخمة تجمع خلالها مئات الآلاف من الأشخاص من مختلف أنحاء المدينة في موقع الانفجار الدموي الذي أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الأشخاص.

وذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية أنه تم تنظيم مظاهرة اليوم بعد تجمع مماثل في كابول، بمشاركة نشطاء من المجتمع المدني، احتجاجا على الهجوم الوحشي الذي وقع بالقرب من السفارة الألمانية، أمس الأول الأربعاء.

وتجرى هذه المظاهرة في ظل توتر الوضع الأمني في العاصمة، وقال المسؤولون إن حالة التأهب الأمني مرتفعة بعد التفجير الدموي، وهناك أيضا تقارير عن إطلاق نار متقطع بالقرب من ساحة زنبق حيث تجمع عدد كبير من المتظاهرين. ووفقا للتقارير، فإن قوات الشرطة الأفغانية قد أطلقت النار في محاولة لتفريق المتظاهرين.

يشار إلى أن أكثر من 90 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سفارة ألمانيا، صباح الأربعاء الماضي. واتهمت المخابرات الأفغانية شبكة حقاني الإرهابية، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، بشن هذا الهجوم. وقال مسؤولو الشرطة في كابول، أمس، إن الهجوم استهدف سفارة ألمانيا.