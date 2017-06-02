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هذه مواصفات نظارة الشمس المثالية

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مصراوي Masrawy

هذه مواصفات نظارة الشمس المثالية

10:38 ص الجمعة 02 يونيو 2017

هذه مواصفات نظارة الشمس المثالية

هذه مواصفات نظارة الشمس المثالية

د ب أ:

قالت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية إن النظارة الشمسية، التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية بمعدل حتى 400 نانومتر، توفر حماية مثالية للعين.

كما ينبغي أن تحمل النظارة العلامة CE، والتي تعني أن النظارة تفي باشتراطات الحماية الأوروبية، في حين أن درجة لون العدسة لا تعطي أية بيانات عن درجة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. وكلما كان لون العدسة داكنا، كان الضوء النافذ أقل.

وأكدت جمعية "الرؤية الجيدة" على ضرورة ارتداء الأطفال لنظارة شمسية؛ نظرا لأن عيونهم أكثر حساسية، وبالتالي يصل المزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى داخل العين، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة ومزمنة.

لذا فإن النظارة الشمسية المثالية للأطفال هي التي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100%، كما ينبغي أن تكون النظارة مضادة للكسر والخدش وأن تستقر جيدا على العين.

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مصراوي Masrawy

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