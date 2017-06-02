انهيار عقار مكون من 3 طوابق بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

انهار عقار بمنطقة الحكيم بنطاق حى أول طنطا، اليوم الجمعة، دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة الحكيم بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بأفراد الحماية المدنية إلى موقع الانهيار لفرض كردون بمحيط المبنى حفاظًا على الأرواح واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة في الوقت الذي تواجد فيه ممثلين عن الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا.

وبعد فحص الإدارة الهندسية للمبنى تبين أن العقار صادر له قرار إزالة سابق لكن لم يجري تنفيذه.

وجاري حصر الخسائر المادية.