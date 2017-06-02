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نائب يطالب بمنح أراضي الدولة للشباب لـ«الزراعة وإقامة المشروعات»

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نائب يطالب بمنح أراضي الدولة للشباب لـ«الزراعة وإقامة المشروعات» نائب يطالب بمنح أراضي الدولة للشباب لـ«الزراعة وإقامة المشروعات»

التحرير

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طالب النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف التنمية الشاملة لكافة أراضي وذلك بعد انتهاء عمل لجنة استرداد أراضي الدولة من واضعي اليد.

وقال عباس، في بيان له، إن التنمية تأتي لحل العديد من الأزمات والعقبات التي يشهدها المصريين أهمها البطالة بخلق فرص عمل للشباب بمنحهم مساحات مُحددة من أراضي الدولة بحق الانتفاع وليس التمليك للزراعة، وإقامة المشروعات الصغيرة وتوفير كافة الخدمات والمرافق إليهم في تلك المناطق تحت إشراف مجلس الوزراء.

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واعتبر عضو لجنة حقوق الإنسان، أن منح الشباب مساحات من تلك الأراضي، ستكون بمثابة ضربة قاضية لما سماهم بالفوضويين؛ مؤكداً أن  مواجهة الإرهاب الحقيقة بالتنمية.

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التحرير

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