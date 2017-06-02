الزمالك يتسلح بالتاريخ أمام اتحاد الجزائر في دوري الأبطال

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يستضيف نادي الزمالك نظيره اتحاد الجزائر الجزائري، مساء اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني علي لمغفري، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد تغلب الزمالك في الجولة الأولى على كابس يونايتد في برج العرب، وفاز بثنائية نظيفة أحرزهم (باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي)، ثم خرج لمواجهة أهلي طرابلس في تونس بالجولة الثانية، وحصل على نقطة بعد تعادل سلبيًا بلا أهداف بملعب الطيب المهيري.

ويتصدر الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي اتحاد الجزائر في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل كابس يونايتد المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل أهلي طرابلس بقيادة مديره الفني طلعت يوسف جدول تريب المجموعة بنقطة وحيدة.

ويسعى الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط لتأكيد تربعه وإنفراده بصدارة المجموعة، ليضع قدمًا في الدور ربع النهائي، علاوة على أن البرتغالي إيناسيو يأمل في استمرار نتائجه الإيجابية مع الفارس الأبيض، حيث أن أبناء ميت عقبة لم يتذوقوا طعم الهزيمة في آخر 7 مواجهات في الدوري الممتاز.

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ويدخل أبناء ميت عقبة المباراة ولديهم تاريخ رائع مع أندية الجزائر، حيث واجه الزمالك الأندية الجزائرية 15 مرة حقق الفوز فى 8 مواجهات، بينما خسر مرة واحدة فقط، وحسم التعادل نفسه فى 6 مباريات، وسجل الزمالك 28 هدفًا وتلقى 10 أهداف.

وفي نفس لقاءات المجموعة ذاتها يستضيف نادي كابس يونايتد الزمبابوي نظيره أهلي طرابلس الليبي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، باستاد هراري ناشونال سبورتس ستاديوم.

في المقابل يستضيف نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نظيره الترجي الرياضي التونسي، بملعب لوفتوس فيرسفيلد، في تمام الساعة الـ8 مساءً، ضمن مباريات الجولة ذاتها لحساب المجموعة الثالثة.

ويتصدر ماميلودي صن داونز المجموعة الثالثة برصيد 4 نقطة بفارق الأهداف عن الترجي، فيما ياتي سان جورج في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بلا نقاط.