بالصور.. البناني يفتتح الملتقى الرمضاني الأول للرياضة للجميع

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افتتح الدكتور عماد البناني، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة للجميع، أولى فاعليات الملتقى الرمضاني الأول للرياضة للجميع، الذى نظمه الاتحاد، وذلك على ملاعب كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، بمشاركة 600 فرد، من مختلف الفئات العمرية من أندية القاهرة والجيزة والقليوبية، منها الزهور والمقاولون العرب والطالبية.

ونوه البناني، أن الفاعليات تستمر أسبوعيا خلال شهر رمضان، حيث يتم تنفيذ الفاعلية الثانية في محافظة الدقهلية على استاد المنصورة، في حين تنفذ الفاعلية الثالثة في محافظة الإسكندرية على ملاعب نادى 6 أكتوبر للقوات المسلحة بالأنفوشى، مشيرا إلى أن هذه الفاعلية تهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية والشباب في أمسية رمضانية بها المتعة والترفيه والرياضة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة للجميع، أن الفاعليات تتضمن مهارات استعراضية في كرة القدم والسلة والطائرة واليد، بالإضافة إلى مهارات ألعاب المضرب ويختتم بمهرجان ترويحى للألعاب الصغيرة.

والتقى البناني، بالدكتور يحيى حسن، مدير مركز خدمة المجتمع وخدمة البيئة بكلية التربية الرياضية وعضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، والدكتور محمد السمنودى عضو مجلس إدارة الاتحاد ذاته، وتناقشوا في أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد وبين المركز وكلية التربية الرياضية بنين، والإستفادة من خبرات شباب الكلية في كافة الأقسام و خاصة قسم الترويح.

وشارك في المهرجان الخبراء الدكتور مسعد عويس أستاذ الترويح الرياضى، والدكتور وليد الصغير أستاذ الإدارة الرياضية، وجمال سليمان أمين عام الاتحاد العربى للرياضة للجميع وعدد من أساتذة التربية الرياضية وطلبة كلية التربية الرياضية.