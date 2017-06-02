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بالصور- بدء صرف المقررات التموينية لشهر يونيو بمنحة رمضان في الفيوم

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مصراوي Masrawy

بالصور- بدء صرف المقررات التموينية لشهر يونيو بمنحة رمضان في الفيوم

10:25 ص الجمعة 02 يونيو 2017

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الفيوم– حسين فتحى:

بدأ بدالو بالفيوم، إضافة إلى فروع الجمعيات الاستهلاكية، صرف السلع التمونية لشهر يونيو بقيمة 35 جنيها للفرد بالأضافة لفارق نقاط الخبز.

وقالت ربة منزل، تُدعى لواحظ محمد، إنها حضرت للبدال التنويني عبد الستار جمعة بمنطقة دار الرماد بالفيوم، ووجدت كافة أنواع السلع التمونية من زيت وسكر وفول متوفرة بخلاف الأشهر الماضيه التي كُنا نعاني فيها من نقص في بعض السلع.

ويضيف محمد جابر معوض، بالمعاش، أنه استطاع صرف ممخصصات بطاقتة التمونية التي تضم 5 أفراد حسب المنحة الجديد للمواطنين خلال شهر رمضان بواقع 35 جنيها للفرد، وأنه لم يجد سلعا غير متوافرة.

ويتفق معه في الرأي كل من عمرو شعبان، ومحمد عشري، حيث صرفا كافة احتياجاتهم التمونية، لافتان أنهما أستبدلا بعض السلع بياميش رمضان وهى سلع ضرورية خلال الشهر الكريم، خاصة أن أسعارها مرتفعة في القطاع الخاص.

عبد الستار بدوي جمعة بدال تموينى يؤكد أن هناك بعض المشكلات التي يُعاني منها بدالوا التموين، على سبيل المثال تأخر صرف بعض السلع لأكثر من 5 أيام، بالأضافة إلى صرف 50% من حصص البدالين وتأخر صرف باقى السلع، حيث يقوم أمناء مخازن السلع التمونية بصرف السلع المتأخرة على ثلاث دفعات, بالرغم من توفرها فى المخازن, وأن هناك سر لا نعلمه وراء ذلك.

من جانبه، قال مجدي الخشاب، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالفيوم، إن هناك حوالي مليون و850 ألف مواطن بالمحافظة يستحقون صرف السلع التمونية لهذا الشهر، وأنه تم التشديد على أمناء المخازن بالشركة المصرية للسلع الغذائية، بعد تأخر آى من السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأضاف الخشاب: "هناك حملات من مباحث التموين، و الرقابة التموينية على منافذ توزيع السلع المدعمة، وكذلك البدالين التموينين لمتابعة وصول السلع التموينية لمستحقيها".

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