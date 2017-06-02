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الشرطة الفلبينية: 36 شخصا ماتوا اختناقًا داخل منتجع تعرض لهجوم في مانيلا

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مصراوي Masrawy

الشرطة الفلبينية: 36 شخصا ماتوا اختناقًا داخل منتجع تعرض لهجوم في مانيلا

09:08 ص الجمعة 02 يونيو 2017

الشرطة الفلبينية: 36 شخصا ماتوا اختناقًا داخل منتجع تعرض لهجوم في مانيلا

الشرطة الفليبينية

 مانيلا- (د ب أ):

لقي 36 شخصا حتفهم بسبب الاختناق جراء حريق تسبب فيه رجل مسلح واحد كان قد هاجم مجمعا يضم فندقا وناديا للقمار بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بحسب الشرطة.

وأشعل مسلح يشتبه في أنه كان مستاء من خسارته أثناء لعب القمار، النار في نفسه، الجمعة، بعد أن هاجم مجمعا يضم فندقا وناديا للقمار بالعاصمة الفلبينية، مما أسفر عن إصابة 54 آخرين، بحسب الشرطة.

وهاجم المشتبه به، الذي كان بحوزته بنقدية (إم 4)، مجمع "ريزورتس وورلد مانيلا" بعد منتصف الليل، وأشعل النار في طاولات القمار باستخدام البنزين.

وقال المدير العام للشرطة رونالد ديلا روسا للصحفيين: "المشتبه به توفي، لقد حرق نفسه داخل الغرفة 510 بالفندق".

وأضاف أن من بين الجرحى حارس أمن أطلق النار على نفسه بسبب الذعر.

وتابع: "يمكننا القول إن ذلك ليس عملا إرهابيا.. لا يوجد أي دليل على عنف أو ترهيب من شأنه أن يقود إلى الإرهاب. إذا كان قد خطط لقتل نفسه، في حالة ما إذا كان إرهابيا، لماذا لم يرتدي حزاما ناسفا بدلا من حرق نفسه".

وتسبب الهجوم في حالة من الذعر بالعاصمة بعد أن نقل موقع "سايت إنتليجنس جروب" عن أحد عناصر تنظيم داعش القول إن "أحد الذئاب المنفردة لدولة الخلافة" مسؤول عن الهجوم.

لكن مدير الشرطة الاقليمية في العاصمة اوسكار البايالدي قال إن الهجوم "هو فعل شخص مجنون".

ودعا ديلا روسا الشعب إلى التزام الهدوء مع قيام السلطات بالتحقيق في الحادث.

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مصراوي Masrawy

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