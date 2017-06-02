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محافظ الإسكندرية: عودة قاطني المباني المجاورة للعقار المائل خلال 72 ساعة

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: عودة قاطني المباني المجاورة للعقار المائل خلال 72 ساعة

08:50 ص الجمعة 02 يونيو 2017

محافظ الإسكندرية: عودة قاطني المباني المجاورة للعقار المائل خلال 72 ساعة

 الإسكندرية- محمد البدري و محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن جميع السكان الذين تم إجلائهم من المباني المجاورة لعقار الأزاريطة المائل سيعودون مرة أخرى لأماكنهم بعد الانتهاء من هدم المنزل المائل في غضون 72 ساعة.

وأضاف سلطان- خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، بمقر حي وسط- أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة مكونة من 8 أساتذة وممثلين من الهيئة الهندسية ومركز بحوث الإسكان والمنطقة الشمالية العسكرية، لبحث الموقف، مشيرا إلى أنه تقرر أن تكون عملية تدريجية بدءًا من الأدوار العلوية.

وأشار المحافظ إلى أنه بدأ العمل بالفعل في هدم العقار، وأن هناك حذر في العمل تحسبا لأي تحرك في المبني، مشيرا إلى احتمالية انهياره في أي وقت، وهو ما استدعى عمل كردون أمني موسع تحسبا لأي موقف، مبينا أن مساحة الشوارع ضيقة ولا تستوعب دخول أي معدات.

وتابع: "نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد، وإذا هدمنا 4 أدوار سنتمكن من تغيير محور ارتكاز العقار بصورة كبيرة، وسنعمل علي مدار 24 ساعة، بعد أن تم فصل كافة المرافق، كما أن هناك غرفة عمليات لن تتوقف في عملها"، واستطرد: "ما قمنا به في فترة صغيرة حرصنا خلاله على عدم حدوث إصابات وأنقذنا أرواحهم، فيه انهيار في أجزاء من المنزل".

وأوضح أنه من المحتمل أن يكون هناك تسريب مياه أسفل العقارات بالمنطقة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات لتأمين المنطقة، مضيفا أن العقار المقابل للمبنى المائل مخالف وهناك العديد من المباني المخالفة بالمنطقة وتم تحرير قرارات إزالة لها إلا أن ذلك يصعب تنفيذه حاليا بسبب وجود أسر تقطنها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إجلاء 21 أسرة، وسيتم تسكينهم في منازل المحافظة، قائلًا: "من كانوا في العقار الذي تم هدمه سيتم تسكينهم في العامرية وطوسون،وندرس المناطق الأقرب بالنسبة إليهم"، مضيفا أنه تم إحالة الأمر للنيابة بهدف استدعاء صاحب العقار والمهندسين والعاملين في الحي المسؤولين عن بنائه.

في سياق متصل أكد سلطان، أن البناء المخالف أزمة كبيرة تحتاج إلى تعديل في قوانين البناء، خاصة وأن تلك القضايا يتبين فيها أن صاحب العقار مجهول –الكحول- مؤكدا أهمية معاقبة كل من يشارك في بناء عقار مخالف بما فيها المشترين أنفسهم في حالة علمهم بوجود مخالفة.

ودعا المحافظ المواطنين بعدم شراء وحدات سكنية مخالفة، قائلًا: "العقار سبب انهياره الارتفاع الزائد لأنه على مساحة صغيرة وأساساته لم تتحمل الارتفاع الكبير".

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