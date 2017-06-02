فيديو| مقاول هدم عقار الإسكندرية المائل: المبنى بدون أساسات خرسانية

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قال أكرم محسن، مقاول الهدم والإزالة بحي الإسكندرية، إن عقار الأزاريطة المائل المكون من 12 دورًا، بني بدون أساسات خرسانية، مؤكدًا أن العقار يتم إزالته بطريقة فنية تحت إشراف أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم»: «تساعدنا شركة المقاولون العرب والجيش لنتمكن من إزالة العقار للتقليل من حجم الكارثة، لأن انهيار العقار سيؤثر على المنازل والعقارات المحيطة به».

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وتابع: «تم إخلاء المنطقة بالكامل والشوارع الموازية مع قطع الكهرباء والماء والغاز عنها»، مستطردًا: «عمري ما شوفت كارثة بالطريقة ديه.. والمحافظة بها كوارث».