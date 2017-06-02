أخبار عاجلة

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي» -
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| مقاول هدم عقار الإسكندرية المائل: المبنى بدون أساسات خرسانية

Google+ Print
فيديو| مقاول هدم عقار الإسكندرية المائل: المبنى بدون أساسات خرسانية فيديو| مقاول هدم عقار الإسكندرية المائل: المبنى بدون أساسات خرسانية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أكرم محسن، مقاول الهدم والإزالة بحي الإسكندرية، إن عقار الأزاريطة المائل المكون من 12 دورًا، بني بدون أساسات خرسانية، مؤكدًا أن العقار يتم إزالته بطريقة فنية تحت إشراف أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم»: «تساعدنا شركة المقاولون العرب والجيش لنتمكن من إزالة العقار للتقليل من حجم الكارثة، لأن انهيار العقار سيؤثر على المنازل والعقارات المحيطة به».

شاهد أيضا

وتابع: «تم إخلاء المنطقة بالكامل والشوارع الموازية مع قطع الكهرباء والماء والغاز عنها»، مستطردًا: «عمري ما شوفت كارثة بالطريقة ديه.. والمحافظة بها كوارث».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون