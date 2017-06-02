عماد جاد: البرلمان يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب

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قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يلعبُ دورًا مهمًا فى مكافحة الإرهاب من خلال الموافقة على ما تُطلبه السلطة التنفيذية من إجراءات استثنائية، مدللًا على ذلك: "موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارىء، بالإضافة إلى قانون للإسراع بشأن الإجراءات الجنائية.. وعليه كل ما طلب من البرلمان فيما يَخص تمكين مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية تم الموافقة عليه بشكل فوري، وفقًا للصالح العام".

وأضاف جاد، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، عبر شاشة "الغد العربي"، أنه لا زالت هناك أزمة تتعلق ببطء إجراءات التقاضي الخاص بقضايا الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر عانت من "نتائج سياسات خاطئة، وتلاعب بالدين من قبل النظم السياسية منذ عهد السادات فى عام 1970"، لذلك يجب مواجهة الفكر الإرهابي بالفكر عبر إصلاح الخطاب الديني، وإصلاح التعليم، وضبط الرسالة الإعلامية، إذ كلها تُشكل المكون الفكري.

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وأوضح النائب البرلماني، أن العامل الثاني هو المواجهة مع المحرضين الذين يدفعون البعض للخروج عن القانون، مشددًا على أن الحوادث الأخيرة من استهداف الأقباط، ومنها حادث المنيا يُعد جريمة "داعشية" جديدة لاسيما مع استهداف النساء والأطفال، وهو ما لا يعبر عن سلوك المصريين.