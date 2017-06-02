أخبار عاجلة

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي» -
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عماد جاد: البرلمان يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب

Google+ Print
عماد جاد: البرلمان يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب عماد جاد: البرلمان يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يلعبُ دورًا مهمًا فى مكافحة الإرهاب من خلال الموافقة على ما تُطلبه السلطة التنفيذية من إجراءات استثنائية، مدللًا على ذلك: "موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارىء، بالإضافة إلى قانون للإسراع بشأن الإجراءات الجنائية.. وعليه كل ما طلب من البرلمان فيما يَخص تمكين مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية تم الموافقة عليه بشكل فوري، وفقًا للصالح العام".

وأضاف جاد، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من "، عبر شاشة "الغد العربي"، أنه لا زالت هناك أزمة تتعلق ببطء إجراءات التقاضي الخاص بقضايا الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر عانت من "نتائج سياسات خاطئة، وتلاعب بالدين من قبل النظم السياسية منذ عهد السادات فى عام 1970"، لذلك يجب مواجهة الفكر الإرهابي بالفكر عبر إصلاح الخطاب الديني، وإصلاح التعليم، وضبط الرسالة الإعلامية، إذ كلها تُشكل المكون الفكري.

شاهد أيضا

وأوضح النائب البرلماني، أن العامل الثاني هو المواجهة مع المحرضين الذين يدفعون البعض للخروج عن القانون، مشددًا على أن الحوادث الأخيرة من استهداف الأقباط، ومنها حادث المنيا يُعد جريمة "داعشية" جديدة لاسيما مع استهداف النساء والأطفال، وهو ما لا يعبر عن سلوك المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

وكيل الكنيسة الكاثوليكية بأستراليا: جئنا لتشجيع السياحة في مصر أم الدنيا

وكيل الكنيسة الكاثوليكية بأستراليا: جئنا لتشجيع السياحة في مصر أم الدنيا

مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

رجل يعتدي على أم وطفلها في الشارع! شوف رد فعل المصريين عليه! #الصدمة #رمضان_يجمعنا

رجل يعتدي على أم وطفلها في الشارع! شوف رد فعل المصريين عليه! #الصدمة #رمضان_يجمعنا