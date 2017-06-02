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الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة

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مصراوي Masrawy

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة

11:49 م الخميس 01 يونيو 2017

الجيش الفلبيني

مانيلا - (أ ش أ):

أكد متحدث باسم الجيش الفلبيني، اليوم الخميس، أن الأوضاع داخل منتجع "ريزولت وورلد مانيلا" تحت سيطرة الشرطة وأن الجيش يراقب الموقف عن كثب.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ، أن أحد المسلحين الملثمين فتح النار على رواد الطابق الثاني من أحد فنادق المنتجع، حيث شوهد النزلاء والعمال وهم يفرون في رعب وفزع من الرصاص.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن النيران اندلعت في ذات الطابق، مما دفع عربات الإطفاء إلى التوجه لمبنى للسيطرة على الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن منتجع "ريزولت وورلد مانيلا" يقع في مدينة باسي ويضم مجموعة من الفنادق والبارات ودور السينما والمراكز التجارية ويقع بالقرب من مطار مانيلا الدولي.

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