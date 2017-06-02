فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا، لأنهم يشوهون صورة الإسلام ويهددون أمن الدولة، مشيرا إلى أن من تستر على إرهابى فهو شريك له، وينبغى القصاص العاجل من الخونة والعملاء.

وأضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج «حلقة الوصل»، على فضائية «أون لايف»، أن الإرهاب لا يستطيع أن ينفذ لمنطقة أو دولة فى العالم ما لم تكن له حواضن ترعاه، وتأمين الداخل هو الأهم، مشددا على أن الفترة الراهنة لا تحتمل التأجيل أوالمواءمات.

شاهد أيضا

وأوضح وزير الأوقاف، أن جميع التنظيمات الدينية غير الرسمية خطر على الدين والدولة، موضحا أن الدين الإسلامي يحث على حرية الأديان وحفظ حقوق المواطنة.