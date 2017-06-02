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خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

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خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة

التحرير

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قال مصباح قطب، الخبير الاقتصادي، إن تمركز الثروات في يد عدد قليل من الرجال ليس غريبًا، مؤكدًا أن معدل نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل نمو الدولة، وذلك في حديثه عن قائمة أغنى 10 رجال أعمال في ومدى مساهمتهم في الاقتصاد المصري.

وشدّد قطب، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، عبر شاشة "الغد العربي"، على ضرورة فصل ما بين "البيزنس" والسياسة، مضيفًا: "هذا لا يعني استبعاد رجال الأعمال من عملية صياغة القرار في المجالات التي تخصهم عبر منظماتهم مثل اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات".

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التحرير

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