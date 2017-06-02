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مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

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مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين»

التحرير

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قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية ومؤسس جهاز المخابرات القطري، إن عدد مواطني دولة قطر 313 ألف نسمة، لافتًا إلى أن دخلها السنوي يتجاوز 120 مليار دولار.

وأضاف منصور، خلال ظهوره عبر فضائية «أون لايف»، أن «الأسرة الحاكمة في قطر مجموعة من اللصوص والمجرمين، واستطاعوا تحويل الربيع العربي إلى شتاء إسلامي شديد السخونة».

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وأكد أن «الدوحة كانت نقطة انطلاق مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتخريب وليبيا لتبقى إسرائيل هي القوة المهيمنة على المنطقة العربية».

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التحرير

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