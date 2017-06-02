مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية
04:05 ص الجمعة 02 يونيو 2017
كتب - علاء المطيري:
قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، ترك عمله في اثنين من المجالس الاستشارية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أعلن الأخير أنه سينسحب من اتفاقية باريس التاريخية لمحاربة التغيرات المناخية.
ولفتت الشبكة إلى أن موسك كتب، الخميس، على "تويتر": "سأترك المجالس الاستشارية الرئاسية. التغيرات المناخية واقع. الانسحاب من اتفاقية باريس ليس جيدًا لأمريكا أو للعالم"، مشيرة إلى أن تعليق موسك جاء بعد وقت قصير من إعلان ترامب أنه سيبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية باريس.
وكتب موسك في تغريدة سابقة، الأربعاء: "فعلت كل ما بوسعي لأنصح الرئيس مباشرة ومن خلال آخرين في البيت الأبيض والمجالس الاستشارية".
ويعمل موسك ضمن 18 من قادة الأعمال ضمن فريق من الخبراء السياسيين والاستراتيجيين يقدمون الاستشارات للرئيس الأمريكي وكان مستشارًا لترامب فيما يخص مبادرة الوظائف والتقى معه للحديث عن الانفاق في مجال البنية التحتية.
ولفتت الشبكة إلى أن عمل موسك مع ترامب عرضه لانتقادات واسعة، مشيرة إلى أنه قيمة المبالغ التي تم إنفاقها في إعلانات تطالبه بترك العمل مع ترامب في شهر أبريل الماضي وصلت إلى 400 ألف دولار في صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز والتي تمثل جزء من مبلغ مليون دولار لإثنائه عن مواصلة العمل مع الرئيس الأمريكي الحالي.
واستطاعت شركة سبيس إكس التي يترأسها موسك عقد صفقات رابحة مع الحكومة الأمريكية في السنوات الماضية أبرزها اتفاقية بقيمة 1.6 مليار دولار لتجهيز مركبات لنقل إمدادات لمحطة الفضاء الدولية، إضافة إلى اتلفاقية بـ82 مليون دولار لإرسال قمر صناعي تابع للقوات الجوية الأمريكية إلى الفضاء في 2018، وأطلقت الشهر الماضي قمر صناعي للتجسس.
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