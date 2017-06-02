أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads