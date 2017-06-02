سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والذي ادي ذلك الي ارتفاع بشكل غير مسبوق ، بالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .
سعر الذهب اليوم الجمعة :
السعر العالمي : 1,271.00 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|726 إلى 728
|عيار 22
|665 إلى 667
|عيار 21
|635 إلى 637
|عيار 18
|544 إلى 546
|عيار 14
|423 إلى 425
|عيار 12
|363 إلى 364
|الاونصة
|22,570 إلى 22,641
|الجنيه الذهب
|5,080 إلى 5,096
|الكيلو
|725,714 إلى 728,000