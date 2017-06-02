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سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

 بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والذي ادي ذلك الي ارتفاع بشكل غير مسبوق ، بالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الجمعة :

السعر العالمي : 1,271.00 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 726 إلى 728
عيار 22 665 إلى 667
عيار 21 635 إلى 637
عيار 18 544 إلى 546
عيار 14 423 إلى 425
عيار 12 363 إلى 364
الاونصة 22,570 إلى 22,641
الجنيه الذهب 5,080 إلى 5,096
الكيلو 725,714 إلى 728,000
 

 

المصدر: مصر 365

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رئيس قسم الأخبار

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