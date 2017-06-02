وزيرالأوقاف يُحذر من الانسياق خلف ما تبثه الجماعات الإرهابية لتشويه الحقائق
وزيرالأوقاف يُحذر من الانسياق خلف ما تبثه الجماعات الإرهابية لتشويه الحقائق
01:28 ص الجمعة 02 يونيو 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
القاهرة- (أ ش أ):
حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من الانسياق خلف ما تبثه الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها كتائب جماعة الإخوان الإرهابية التي تعمد إلى تشويه الحقائق وبث الشائعات وتشويه الرموز السياسية والدينية والوطنية قصد إفقاد الشعوب الثقة في أي سلطة رسمية، مما يستدعي اليقظة والحذر وتحري الدقة من تلك الأكاذيب.
وطالب وزير الأوقاف، فى بيان له بالعمل على عدم وجود أي سلطات موازية أو بديلة لسلطات الدولة ومؤسساتها، بحيث لا تملك أي من الجماعات المتطرفة أذرعًا دينية أو اقتصادية أو دينية توازي بها مؤسسات الدولة وتعمل على سحب البساط منها.
كما انتقد الوزير محاولات الجماعات المتطرفة فكريًا وأيدلوجيًا تسويق نفسها على أنها حامية حمى الدين والحريصة عليه، مستغلة الفطرة النقية لدى بعض الناس والعاطفة الدينية المتدفقة لديهم ، لتخفي وراء ذلك وجهها الحقيقي وأغراضها وأهدافها التنظيمية التي لا تخفى على عاقل أبدًا.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تعيين أستاذ اقتصاد رئيسا لهيئة الأوقاف
-
الطيب يبدي استعداد الأزهر لتدريب أئمة السويد على مواجهة التطرف
-
(وزيرة الهجرة تزور مصابي حادث المنيا وتؤكد: الإرهاب لن ينال من استقرار
-
وزير الدفاع: الضربة الجوية في ليبيا ردعت الإرهاب والقوى الداعمه له
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ماجدة خير الله تهاجم أداء كريم عبد العزيز في "الزيبق": "طول الوقتفنون
-
شيخ الأزهر يستجيب لطلب الأعلى للإعلام بوقف إعلان "نقص المياه بالصعيد"أخبار
-
كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صورأخبار
-
كيف واجهت علا الفارس "سحلية" رامز تحت الأرض - فيديوفنون
-
بالصور ..حملة مقاطعة غادة عبد الرازق بسبب محمد كريمفنون
-
سر لعبة أغضبت الاختين وقتلت الأم .. تدخلت لفض مشاجرة بين بناتها فلقيتأخبار