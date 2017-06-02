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وزيرالأوقاف يُحذر من الانسياق خلف ما تبثه الجماعات الإرهابية لتشويه الحقائق

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مصراوي Masrawy

وزيرالأوقاف يُحذر من الانسياق خلف ما تبثه الجماعات الإرهابية لتشويه الحقائق

01:28 ص الجمعة 02 يونيو 2017

وزيرالأوقاف يُحذر من الانسياق خلف ما تبثه الجماعات الإرهابية لتشويه الحقائق

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من الانسياق خلف ما تبثه الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها كتائب جماعة الإخوان الإرهابية التي تعمد إلى تشويه الحقائق وبث الشائعات وتشويه الرموز السياسية والدينية والوطنية قصد إفقاد الشعوب الثقة في أي سلطة رسمية، مما يستدعي اليقظة والحذر وتحري الدقة من تلك الأكاذيب.

وطالب وزير الأوقاف، فى بيان له بالعمل على عدم وجود أي سلطات موازية أو بديلة لسلطات الدولة ومؤسساتها، بحيث لا تملك أي من الجماعات المتطرفة أذرعًا دينية أو اقتصادية أو دينية توازي بها مؤسسات الدولة وتعمل على سحب البساط منها.

كما انتقد الوزير محاولات الجماعات المتطرفة فكريًا وأيدلوجيًا تسويق نفسها على أنها حامية حمى الدين والحريصة عليه، مستغلة الفطرة النقية لدى بعض الناس والعاطفة الدينية المتدفقة لديهم ، لتخفي وراء ذلك وجهها الحقيقي وأغراضها وأهدافها التنظيمية التي لا تخفى على عاقل أبدًا.

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Asha

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