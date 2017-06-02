أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: "فتاة الموصل" تأبى الرحيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صورة وخبر: "فتاة الموصل" تأبى الرحيل

01:31 ص الجمعة 02 يونيو 2017

فتاة الموصل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

في الموصل حرب تدور رحاها منذ 5 شهور بين قوات عسكرية ومسلحين. وبين فكي كماشة الحرب مدنيون يموت بعضهم كل يوم ويعلم آخرون آنهم على قائمة الرحيل.

ومنذ انطلاق الحرب لم تنقطع طوابير النازحين الذي يٌجبرون على ترك منازلهم بحثًا عن ملاجئ تبقيهم خارج جحيم حرب لا ترحم طفل ولا شيخًا ولا ترأف بفتاة.

أفادت الشرطة العراقية، الخميس يأن سبعة مدنيين على الأقل قتلوا فيما أصيب 23 آخرين أثناء محاولتهم الفرار من حي الزنجيلي في الموصل الذي يسيطر عليه التنظيم.

وتمكن عشرات المدنيين الآخرين من الوصول إلى الخطوط التي تسيطر عليها القوات العراقية.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة فتاة بالموصل تبدو عليها ملامح الغضب والانفعال بعدما أصبحت مجبرة على ترك منزلها إيذانًا بالرحيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة العراقية تقتل 12 من داعش في الزنجيلي بالموصل

    الشرطة العراقية تقتل 12 من داعش في الزنجيلي بالموصل

    أخبار
  • 10 قتلى وجرحى من الشرطة العراقية حصيلة هجوم

    10 قتلى وجرحى من الشرطة العراقية حصيلة هجوم "داعش" على قضاء "الدبس"

    أخبار
  • تنظيم داعش يشكل ولاية الجبل في كركوك لتنفيذ هجمات خلال شهر رمضان

    تنظيم داعش يشكل ولاية الجبل في كركوك لتنفيذ هجمات خلال شهر رمضان

    أخبار
  • الأمم المتحدة: المدنيون معرضون لخطر شديد في المراحل النهائية من معركة الموصل

    الأمم المتحدة: المدنيون معرضون لخطر شديد في المراحل النهائية من معركة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ماجدة خير الله تهاجم أداء كريم عبد العزيز في

    ماجدة خير الله تهاجم أداء كريم عبد العزيز في "الزيبق": "طول الوقتفنون

  • "عودة" أول بنك يرفع الفائدة 2% على شهادات الادخار ثابتة العائدةأخبار

  • بالصور ..حملة مقاطعة غادة عبد الرازق بسبب محمد كريم

    بالصور ..حملة مقاطعة غادة عبد الرازق بسبب محمد كريمفنون

  • شيخ الأزهر يستجيب لطلب الأعلى للإعلام بوقف إعلان

    شيخ الأزهر يستجيب لطلب الأعلى للإعلام بوقف إعلان "نقص المياه بالصعيد"أخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "مصراوي" يرصد لحظات الصدمة والرعب لسكان عقار الأزاريطة المائلأخبار

  • نقيب التمريض تهاجم بيومي فؤاد:

    نقيب التمريض تهاجم بيومي فؤاد: "هنهزر عند النائب العام سوا"- فيديوفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| بكري عن عقار الإسكندرية المائل: «نتيجة طبيعية للفساد والرشوة»

فيديو| بكري عن عقار الإسكندرية المائل: «نتيجة طبيعية للفساد والرشوة»

فيديو| محافظ الإسكندرية يكشف خطة هدم عقار «الأزريطة» المائل

فيديو| محافظ الإسكندرية يكشف خطة هدم عقار «الأزريطة» المائل