بسبب هبوط أرضي.. زحام مروري بمحور "na " في التجمع الخامس

كتب –محمد الصاوي:

ظهرت كثافات مرورية بمحور na في التجمع الخامس؛ بسبب هبوط أرضي في الاتجاه القادم من محور التجمع وصولا إلى مدينة نصر، مما أدى إلى غلق حارتين مروريتين أمام حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور لتصفية الكثافات الناتجة عن الهبوط.

وتنصح إدارة المرور بتوجه قائدي السيارات إلى الطرق البديلة القادمة من الطريق الدائري أو التجمع بالتوجه لمحور الثورة وطريق العاشر، ومحور محمد زكي لتخفيف الاحمال عن الطريق لحين إصلاح منطقة الهبوط.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم إخطار عمليات المحافظة للعمل على إصلاح وردم الهبوط منعا للتأثير على حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور na بظهور كثافات مرورية ناتجة عن هبوط أرضي، وأمر اللواء علاء متولي مدير مرور القاهرة بالدفع برجال المرور لتصفية الكثافات وتسيير الحركة المرورية.