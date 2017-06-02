بسبب هبوط أرضي.. زحام مروري بمحور "na " في التجمع الخامس
بسبب هبوط أرضي.. زحام مروري بمحور "na " في التجمع الخامس
12:40 ص الجمعة 02 يونيو 2017
هبوط أرضي - ارشيفية
كتب –محمد الصاوي:
ظهرت كثافات مرورية بمحور na في التجمع الخامس؛ بسبب هبوط أرضي في الاتجاه القادم من محور التجمع وصولا إلى مدينة نصر، مما أدى إلى غلق حارتين مروريتين أمام حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور لتصفية الكثافات الناتجة عن الهبوط.
وتنصح إدارة المرور بتوجه قائدي السيارات إلى الطرق البديلة القادمة من الطريق الدائري أو التجمع بالتوجه لمحور الثورة وطريق العاشر، ومحور محمد زكي لتخفيف الاحمال عن الطريق لحين إصلاح منطقة الهبوط.
وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات، فيما تم إخطار عمليات المحافظة للعمل على إصلاح وردم الهبوط منعا للتأثير على حركة السيارات.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور na بظهور كثافات مرورية ناتجة عن هبوط أرضي، وأمر اللواء علاء متولي مدير مرور القاهرة بالدفع برجال المرور لتصفية الكثافات وتسيير الحركة المرورية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. بدء إصلاحات هبوط أرضي بمحور المشير
-
سيارة ميكروباص تدهس شخصا أثناء عبوره بالطريق بميدان لبنان
-
حركة المرور: كثافات بمحور المشير وكوبري عباس والهرم (صور)
-
بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الشهيد بمدينة نصر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ماجدة خير الله تهاجم أداء كريم عبد العزيز في "الزيبق": "طول الوقتفنون
-
بالصور ..حملة مقاطعة غادة عبد الرازق بسبب محمد كريمفنون
-
دعوى قضائية تطالب بإيقاف برنامج "رامز تحت الأرض"أخبار
-
ليلة سقوط "البيچ بوس".. الأمن طارده ٦ ساعات وضبطه بحوزته ٣٤٨ قطعة آثارأخبار
-
بالصور.. "مصراوي" في موقع البرج المائل.. 13 طابقًا يهددون حياة أهاليأخبار
-
الدولار يصعد قرشين في كريدي أجريكول مع بداية تعاملات الخميسأخبار