حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا سماع انفجارات ودوي إطلاق نار في منتجع ترفيهي، فيما فتح القضاء الفرنسي تحقيقات ضد أحد المقربين من الرئيس المنتخب حديثًا إيمانويل ماكرون، وأعلن الجيش التركي قتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

1 - انفجارات وإطلاق نار في هجوم لداعش على منتجع بالفلبين

أحد عناصر تنظيم داعش (أرشيفية)

شهدت العاصمة الفلبينية مانيلا سماع دوي انفجارات وطلقات نارية في منتجع ترفيهي، وانتشرت قوات الشرطة في موقع الحدث. وانتشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي للمنتجع القريب من مطار المدينة، وأعمدة الدخان تتصاعد منه. وقال شاهد عيان من موقع الهجوم لرويترز إنه قد تم إخلاء المنتجع من الموظفين ورفض إعطاء أي تفاصيل أخرى. وأضاف أن الشرطة سيطرت تماما على الموقف، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الهجوم.

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2- القضاء الفرنسي يبدأ تحقيقات ضد أحد المقربين من الرئيس ماكرون

محكمة فرنسية (ارشيفية)

بدأ الادعاء العام في مدينة بريست الفرنسية تحقيقا أوليا ضد وزير الإسكان الفرنسي، ريتشارد فيراند، وهو أحد المقربين من الرئيس ايمانويل ماكرون بشأن صفقة عقارات ترجع لعام 2011. وجاء القرار قبل ساعات من اعتزام وزير العدل فرانسوا بايرو الإعلان عن تفاصيل قانون من شانه ان يشدد المعايير الأخلاقية الخاصة بالسياسيين وهي أحد الالتزامات الرئيسية في حملة ماكرون الانتخابية.

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3- الجيش التركي يعلن قتل 6 من عناصر "العمال الكردستاني"

عناصر من الجيش التركي (أرشيفية)

أعلن الجيش التركي مقتل ستة من مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" في قصف على مواقع للمنظمة بشمال العراق. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، ونقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، فإن القصف التركي استهدف عناصر إرهابية كانت تستعد للقيام بعملية ضد تركيا.

واستهدف القصف مواقع المسلحين في منطقتي أفاشين وباسيان بشمال العراق، ما أسفر عن مقتل ستة عناصر وتدمير موقع للأسلحة وسيارة مزودة برشاش دوشكا.

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4- الرئيس الأفغاني يأمر بإعدام 11 من مسلحي طالبان وشبكة حقاني

قوات أفغانية في موقع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 90 شخصا أمس بالعاصمة كابول (أ ف ب)

أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمرا بإعدام 11 من مسلحي حركة طالبان وشبكة حقاني المسجونين.

ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية عن مصدر القول إن هذه الخطوة تأتي عقب وقوع هجوم في العاصمة الأفغانية كابول أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصا.

وكانت وكالة الاستخبارات الأفغانية قد اتهمت شبكة حقاني المتمردة وباكستان بأنهما وراء التفجير الضخم بشاحنة الذي وقع أمس.

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5- إصابات في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في فنزويلا

متظاهران خلال الاشتباكات مع الشرطة الفنزويلية اليوم (أرشيفية)

أصيب نحو 40 شخصا بجروح جراء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، حيث استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وذكر رئيس بلدية منطقة تشاكاو في كراكاس رامون موتشاتشو، أن 39 شخصا توجهوا بطلب المساعدة الطبية بسبب إصابات غير خطيرة، كما خضع أحد الشباب لعملية جراحية.

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