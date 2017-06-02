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اليوم.. الأهلي يسافر إلى الإسكندرية إستعدادًا للوداد

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اليوم.. الأهلي يسافر إلى الإسكندرية إستعدادًا للوداد اليوم.. الأهلي يسافر إلى الإسكندرية إستعدادًا للوداد

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كتب: أحمد سعيد - أحمد شحاتة

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدينة الأسكندرية، مساء اليوم الجمعة، للدخول في معسكر مغلق، إستعدادًا لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه في التاسعة والنصف مساء الجمعة، على ملعب مختار التتش، ثم يتوجه الفريق بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية.

ويدخل الفريق معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية على أن يؤدي مرانه الأخير يوم السبت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

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