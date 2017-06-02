مران الأهلي|تدريبات قوية للبدلاء.. وغياب هاني ومتعب

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كتب.. أحمد سعيد - أحمد شحاتة

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية لمدة 20 دقيقة، قبل انطلاق مران الفريق مساء الخميس.

وتحدث البدري مع لاعبيه وحذرهم من خطورة وصعوبة مواجهة الوداد المغربي، المحدد لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدروي أبطال إفريقيا.

وشهد المران أداء اللاعبين الأساسيين، لتدريبات استشفائية، قبل أن يتم تقسيمهم إلى فريقين متنافسين لتبادل الكرات الأرضية، في مساحات ضيقة وتحت ضغط كما خصص البدري، تقسيمة قوية للاعبين الغير أساسيين خلال المران.

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واكتفى كلًا من: سعد سمير، رامي ربيعة، علي معلول، أحمد فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، جونيور أجايي، بالجري حول الملعب.

وتغيب محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، عن المران الجماعي، واكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران، بسبب معاناته من كدمة في الركبة.

ومن المقرر أن يخضع هاني لاختبار طبي خلال مران الفريق غدا الجمعة، لتحديد موقفه من مباراة الوداد المغربي.

كما شهد المران عدم شماركة عماد متعب الذي اكتفى بأداء تدريبات في صالة الجيم بقرار من الجهاز الفني بسبب إصابته بكدمة قوية في الركبة.