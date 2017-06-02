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لاعب اتحاد العاصمة: الحضور القليل لجمهور الزمالك في صالحنا

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لاعب اتحاد العاصمة: الحضور القليل لجمهور الزمالك في صالحنا لاعب اتحاد العاصمة: الحضور القليل لجمهور الزمالك في صالحنا

التحرير

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قال فوزي بورنان، لاعب وسط نادي اتحاد العاصمة الجزائري، إن فريقه يعلم تمامًا أن مواجهة ستكون صعبة، خاصة أنها أمام منافس قوي وصاحب إسم كبير.

وأضاف «بورنان»، أن حضور عدد قليل من جمهور الفريق الأبيض للمباراة سيكون في صالح فريقه، لأن ذلك سيقلل من الضغط النفسي على زملاءه، مشيرًا إلى أن مباراة العودة ستكون بحضور جماهيري كبير.

ويستضيف الزمالك، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مشجع.

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ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يأتي اتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كابس يونايتد بطل زمبابوي، فيما يحتل أهلي طرابلس، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

 

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التحرير

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