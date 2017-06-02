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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها لتبرهن الجميع من أنت أمام الملمات

عاطفياً: حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة ومؤذية في العلاقة مع الشريك، ما يستدعي الحذر الشديد

صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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