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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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