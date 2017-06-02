وزير الخارجية السوداني يزور القاهرة غدًا
وزير الخارجية السوداني يزور القاهرة غدًا
12:14 ص الجمعة 02 يونيو 2017
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور
الخرطوم- (أ ش أ):
أعلن وزير الخارجية السوداني ، إبراهيم غندور، أنه سيزور القاهرة بعد غد السبت، تلبية لدعوة وزير الخارجية سامح شكري، لإجراء مباحثات في إطار أعمال التشاور السياسي بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء غندور، الخميس بوزارة الخارجية بالخرطوم، بسفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وضرورة التنسيق والتشاور في كثير من القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.
وأكد غندور، خصوصية العلاقات بين البلدين وضرورة التواصل والتشاور بين المسئولين في الدولتين، موضحا أن الزيارة تهدف لإجراء مباحثات معمقة، في إطار التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سامح شكري: مصر ستتخذ مواقف واضحة وحاسمة للدفاع عن مواطنيها وأرضها
-
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مكافحة الإرهاب
-
بكري يطالب بسحب السفير المصري من قطر.. ومحاكمة "تميم"
-
شكري يصل القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر "رودس" باليونان
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
دعوى قضائية تطالب بإيقاف برنامج "رامز تحت الأرض"أخبار
-
بالصور.. "مصراوي" في موقع البرج المائل.. 13 طابقًا يهددون حياة أهاليأخبار
-
كيف سقط المتهم بطعن نائب مأمور الصف رغم تنكره؟أخبار
-
صورة حديثة للفنانة المعتزلة نسرين زوجة محسن محيي الدينفنون
-
أمن القليوبية يعثر على ربة منزل طوخ المختطفةأخبار
-
"عودة" أول بنك يرفع الفائدة 2% على شهادات الادخار ثابتة العائدةأخبار