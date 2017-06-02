وزير الخارجية السوداني يزور القاهرة غدًا

الخرطوم- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية السوداني ، إبراهيم غندور، أنه سيزور القاهرة بعد غد السبت، تلبية لدعوة وزير الخارجية سامح شكري، لإجراء مباحثات في إطار أعمال التشاور السياسي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء غندور، الخميس بوزارة الخارجية بالخرطوم، بسفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وضرورة التنسيق والتشاور في كثير من القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وأكد غندور، خصوصية العلاقات بين البلدين وضرورة التواصل والتشاور بين المسئولين في الدولتين، موضحا أن الزيارة تهدف لإجراء مباحثات معمقة، في إطار التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.