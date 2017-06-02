10 تصريحات × 24 ساعة

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إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ بسبب الأضرار الاقتصادية التي تسببها للولايات المتحدة وقد يعيد التفاوض على الانضمام مرة أخرى بشروط معدلة، في حين رد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصرح أنه لا شئ يمكن التفاوض على تعديله بالاتفاقية، ومن جانب آخر قال الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يشعر بخيبة أمل بعد قرار الرئيس ترامب عدم نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

1 – ترامب: أمريكا تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ معلنا أنها تكلف بلاده خسائر اقتصادية كبيرة جدًا، مؤكدا أنه سيسعى للتفاوض على إتفاقية جديدة أو على نفس الاتفاقية مع حدوث تغييرات بها.

وقال ترامب "اتفاقية باريس اخر مثال لدخول واشنطن باتفاقية لا تنصف أمريكا وتعود بالفائدة على الدول الأخرى وتعود بالسلب على الموظفين ودافعي الضرائب وتتسبب في تراجع الأجور والوظائف وتقليص للانتاج. سوف نتوقف عن تنفيذ اتفاقية باريس غير الملزمة والأعباء الضخمة التي تضفيها على كاهلنا."

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2- أوباما: الدول التي ستبقى في اتفاق باريس للمناخ ستجني ثماره

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (أرشيفية)

أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الدول التي ستبقى ضمن اتفاق باريس للمناخ هي التي ستجني المنافع فيما يتعلق بفرص العمل، والصناعات التي تم إنشاؤها. وأضاف أوباما أن الدول التي التزمت بمستقبل ينعم بانخفاض نسبة الكربون، عبر اتفاق المناخ "فتحت الباب للشركات والعلماء والمهندسين لإطلاق الاستثمارات والابتكارات ذات التقنية العالية والمنخفضة الكربون على نطاق غير مسبوق".

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3- ماكرون: لا شئ قابل لإعادة التفاوض فى اتفاقية باريس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى اتصال هاتفى انه"لايوجد في اتفاقية باريس للمناخ شئ قابل لاعادة التفاوض بشأنه". وقال مصدر فى قصر الإليزيه لوكالة الأنباء الألمانية: "فى محادثة "مباشرة" استغرفت خمس دقائق مع ترامب، ابلغ ماكرون نظيره الامريكي" ان هناك امورا يمكن مناقشتها، غير انه لايوجد ما هو قابل لاعادة التفاوض بشأنه فى اتفاقية باريس".

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4- لي كيه تشيانج: نواصل العمل لتأييد اتفاقية المناخ

رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانج (أرشيفية)

قال رئيس وزراء الصين لي كيه تشيانج، إن بلاده ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول لتأييد اتفاقية باريس للمناخ. وقال "لي" الذي كان يتحدث عقب المحادثات الثنائية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إن "في مصلحتنا العمل خطوة خطوة تجاه تنمية مستدامة مستدام" وحماية البيئة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

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5- أبو ردينة: عدم نقل السفارة الأمريكية للقدس خطوة إيجابية هامة

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (أرشيفية)

أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف تعهده بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قوله مساء اليوم الخميس، إن "قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم نقل السفارة الأمريكية، خطوة إيجابية هامة ستعزز فرص تحقيق السلام".

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6- نتنياهو: خيبة أمل بعد عدم نقل سفارة أمريكا إلى القدس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية)

أعرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن خيبة أمله بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الحالي. وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه "رغم خيبة الأمل من عدم نقل السفارة في هذه المرحلة، فإن إسرائيل تثمن التصريحات الودّية التي أدلى بها الرئيس ترامب والتزامه بنقل السفارة في المستقبل".

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7- بوتين: معاداة روسيا في الغرب واضحة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

استهجن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "معاداة روسيا" في الغرب معتبرا ان ذلك يأتي بنتائج عكسرية وذلك لدى افتتاح اللقاء السنوي لأوساط الاعمال الروسية الذي يعد واجهة للكرملين لاقتصاد يتحسن ويجذب استثمارات من العالم باسره. وقال بوتين خلال لقاء مع مسؤولين عن وسائل اعلام ان "معاداة روسيا" في الغرب "واضحة" و"تتخطى الحدود"، لكنها "لن تبقى الى الابد، اقله لانه لا بد من ادراك انها تأتي بنتائج عكسية وتضر بمصالح الجميع".

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8- المخلافي: لا وساطة عمانية لعودة المشاورات مع الحوثيين

وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي (أرشيفية)

نفى الدكتور عبد الملك المخلافي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني، وجود أي وساطة عمانية لاستئناف مشاورات السلام مع الحوثيين. وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن زيارته لمسقط كانت "في الإطار الثنائي الأخوي بين البلدين ... وليس لها أي علاقة بموضوع المفاوضات بشكل مباشر، ولم ألتق هناك مع أي من الانقلابيين، ونحن ما زلنا ندعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونرى أن الأمم المتحدة والعمل من خلالها هو الطريق للوصول إلى سلام".

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9- عون: لبنان قادر على "وصل ما انقطع" بين الإسلام والغرب

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية)

قال رئيس لبنان العماد ميشال عون إن بلاده قادرة أن تلعب دوراً في وصل ما انقطع بين الإسلام والغرب. وأضاف عون خلال الافطار الرمضاني الذي أقامه في قصر بعبدا، أن "لبنان هو الاقدر ان يكون في هذه المرحلة مركزاً لحوار الاديان وأن يلعب دوراً محورياً في اعادة وصل ما انقطع بين الاسلام والغرب".

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10- هيلاري كلينتون: روسيا وأمريكيين خلف هزيمتي الانتخابية

المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأمريكية الأخيرة هيلاري كلينتون (أرشيفية)

ذهبت هيلاري كلينتون ابعد من السابق في تفسير سبب هزيمتها في الانتخابات الرئاسية امام دونالد ترامب، مؤكدة ان أمريكيين بينهم أعضاء في فريق الرئيس الجمهوري تواطأوا على الأرجح مع الروس في الهجمات الإلكترونية التي استهدفتها. وخلال مؤتمر تكنولوجي، تناولت المرشحة الديموقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بإسهاب حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبتها أجهزة واشنطن إلى روسيا والتي تعرضت حملتها لها خلال الأشهر التي سبقت عملية الاقتراع.

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