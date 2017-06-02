العرب اليوم: الجزائر تسمح بدخول السوريين وتواصل الاحتجاجات في المغرب

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قتل 19 شخصًا في تفجير قنبلة وقصف نفذته القوات السورية على مواقع المقاتلين في محافظة درعا السورية، وطوق مسلحو "داعش" جامع النووي الكبير بالموصل، فيما قررت الجزائر استقبال مجموعة من اللاجئين السوريين كانوا عالقين منذ منتصف أبريل على حدودها مع المغرب، وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير جسر جوي إلى اليمن لنقل الأدوية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا، بينما تتواصل الاحتجاجات في شمالي المغرب.

1- "داعش" يتحصن عند جامع النوري في الموصل

قوات عراقية في حي زانجيلي بالموصل الخميس (أ ف ب)

أكد قائد ميداني عراقي، أن "داعش" يعاني تشتت دفاعاته بعد خسارته غالبية عناصره الانتحاريين، ويعول على الاحتماء بالمدنيين لإطالة أمد المعركة في آخر معاقله في الموصل، فيما أفاد نازحون بأن مسلحي التنظيم طوقو جامع النوري الكبير الذي أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي من على منبره دولة الخلافة المزعومة.

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2- 19 قتيلاً في تفجير وقصف بمحافظة درعا السورية

تفجير في مدينة درعا السورية عقب قصف جوي في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

قتل 19 شخصًا على الأقل، غالبيتهم من المقاتلين، في تفجير قنبلة وقصف نفذته القوات السورية على مواقع المقاتلين في محافظة درعا، جنوب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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3- الجزائر تقرر استقبال السوريين العالقين على حدودها مع المغرب

لاجئون سوريون في الجزائر في 28 يوليو 2012 (أ ف ب)

قررت الجزائر استقبال مجموعة من أربعين لاجئا سوريًا عالقين منذ منتصف أبريل على حدودها مع المغرب. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن متحدث باسم وزارة الخارجية إن الأخيرة أبلغت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أنها قررت لأسباب إنسانية استقبال مجموعة من الرعايا السوريين من بينهم امرأة حامل وأطفال عالقين منذ 17 أبريل الماضي بمنطقة فكيك في المغرب.

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4- تواصل الاحتجاجات في المغرب

مظاهرات في مدينة الحسيمة بشمال المغرب الخميس (أ ف ب)

شهدت مدينة الحسيمة بشمال المغرب تظاهرة جديدة ليل الأربعاء إلى الخميس - لليلة السادسة على التوالي - للمطالبة باطلاق سراح قيادي في "الحراك" الاحتجاجي المحلي منذ صدور مذكرة توقيف الجمعة الماضية بحق ناصر الزفزافي القيادي في حركة الاحتجاج بمنطقة الريف حيث تعيش المنطقة حالة غليان.

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5- الإمارات تٌسير جسر جوي لمحاربة الكوليرا في اليمن

مقر الهلال الأحمر الإماراتي - أرشيفية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير جسر جوي إلى اليمن لنقل الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا بهدف الحد من تداعياته الصحية والإنسانية.

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